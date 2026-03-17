Teatro Verdi | La grande magia incanta Salerno

La grande magia di Eduardo De Filippo incanta il pubblico del Teatro Verdi di Salerno. Il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno accoglie uno dei capolavori più enigmatici di Eduardo De Filippo, La grande magia, in scena dal 19 al 22 marzo. Lo spettacolo, prodotto dalla Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini con il Teatro Biondo Palermo e Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale, arriva in città dopo una tournée molto apprezzata, che ne ha messo in luce modernità e profondità. Un incontro per entrare nel cuore dell’opera. Venerdì 20 marzo alle 19.00, nel foyer del Teatro Verdi, pubblico e stampa potranno incontrare la compagnia nell’ambito del ciclo Giù la maschera. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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