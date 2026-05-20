Una donna di 48 anni, che è ipovedente e non sente, ha presentato una denuncia dopo essere stata rifiutata da un tassista che si trovava in piazza Mazzini, a Roma, il 10 marzo. La donna aveva con sé un cane guida e voleva utilizzare il servizio di trasporto. Secondo quanto riferito, il tassista avrebbe negato la corsa e successivamente aggredito verbalmente la donna. La vicenda si è conclusa con la denuncia formale presentata dalla donna alle autorità competenti.

Una donna di 48 anni, ipovedente e affetta da sordità totale, ha denunciato un episodio di discriminazione avvenuto il 10 marzo scorso in piazza Mazzini, a Roma. La querela, secondo quanto apprende LaPresse, è stata presentata presso il Distretto di Polizia Salario Parioli. Secondo quanto riferito dalla donna, un tassista avrebbe rifiutato di farla salire a bordo perché accompagnata dal proprio cane da assistenza, arrivando poi ad aggredirla verbalmente e a spintonarla. La vicenda si sarebbe consumata nelle prime ore della mattina, mentre la donna cercava di raggiungere il luogo di lavoro, in piazza Giuseppe Verdi, ai Parioli. “Mi avvicinavo al taxi chiedendo una corsa, ma il tassista ha esplicitamente rifiutato la mia richiesta perché ero accompagnata dal mio cane assistente”, racconta nella denuncia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tassista nega la corsa a disabile con cane guida e la aggredisce: la denuncia a Roma

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