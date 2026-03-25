Un ventenne è stato arrestato dopo aver aggredito un tassista per evitare di pagare la corsa verso una discoteca. L’intervento è stato effettuato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Arezzo, che hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare. L’uomo si trova ora in carcere in attesa di ulteriori sviluppi.

AREZZO – I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Arezzo hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Gip del tribunale di Arezzo, su richiesta della locale Procura, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di un 20enne, ritenuto responsabile di estorsione aggravata, lesioni personali e danneggiamento. In particolare, nello scorso mese di febbraio, un tassista, dopo aver trasportato l’arrestato e due suoi amici nei pressi di una discoteca, era stato aggredito, anche con pugni al volto che gli avevano provocato lesioni e il danneggiamento degli occhiali da vista. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Aggredisce il tassista per non pagare la corsa verso la discoteca: ventenne in carcere

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