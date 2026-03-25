Un giovane di 20 anni è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito un tassista, per evitare di pagare la corsa fino a una discoteca. Secondo le indagini, il ragazzo avrebbe inoltre commesso atti di estorsione aggravata, lesioni personali e danneggiamento. L’episodio si è verificato nelle ultime ore e le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto.

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile dei reati di estorsione aggravata, lesioni personali e danneggiamento. I fatti risalgono al mese di febbraio quando, in una serata, il giovane era salito a bordo di un taxi insieme a due amici per andare in discoteca. Arrivati sul posto il tassista è stato aggredito anche con pugni al volto che gli avevano provocato lesioni e il danneggiamento degli occhiali da vista. Le indagini, condotte dai Carabinieri hanno consentito di acquisire elementi di reità nei confronti dell’arrestato, il quale, dopo essersi rifiutato di pagare la corsa, aveva minacciato il tassista, cercando anche di strappargli dalle mani il cellulare per impedirgli di chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Aggredisce il tassista per non pagare la corsa fino alla discoteca: 20enne arrestato

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