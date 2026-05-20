Tasse e multe un torinese su tre non le paga | Lo Russo condona l' evasione grazie alla legge del Governo Meloni

A Torino, circa un terzo della popolazione residente non versa le tasse comunali. Dal 2020, circa 250.000 cittadini accumulano un debito totale di quasi 400 milioni di euro, escluso le more per ritardato pagamento. Recentemente, il sindaco ha annunciato un provvedimento di condono fiscale che coinvolge queste somme, citando come base normativa una legge approvata dal Governo Meloni. La misura interessa le tasse e le multe non pagate dai cittadini torinesi.

Un torinese su tre non paga le tasse al Comune. 250.000 persone, dal 2020, hanno un debito con la Città di Torino di quasi 400 milioni di euro: 395 precisamente, non considerando le more per il pagamento tardivo. Con l'obiettivo di recuperare almeno una parte di quei crediti di difficile. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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