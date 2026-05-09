Il governo ha deciso di sospendere i bonus statali destinati a coloro che non hanno saldato tasse e multe. La misura riguarda anche i debiti con il Comune e mira a limitare l'accesso ai benefici per chi non rispetta gli obblighi di pagamento. La decisione fa parte di un intervento più ampio volto a rafforzare la disciplina fiscale e a contrastare l’evasione. La sospensione sarà applicata a partire dalla prossima fase di distribuzione dei bonus.

"> Bonus Statali e Debiti con il Comune: Cosa Devi Sapere. Se hai lasciato in sospeso una multa stradale, la Tari o l’Imu, potresti trovarti di fronte a una sorpresa poco piacevole quando tenterai di incassare un bonus statale. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta attuando un sistema di compensazione automatica che potrebbe legare le agevolazioni fiscali ai debiti non saldati verso gli enti locali. In poche parole, prima dovrai saldare quanto dovuto al Comune, e solo dopo ricevere ciò che lo Stato ti deve restituire. Questa novità è stata esposta dalla sottosegretaria al MEF Sandra Savino durante i lavori della commissione Finanze del Senato, in risposta a un emendamento presentato dalla Lega per rendere strutturale il bonus mobili.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Governo: stop ai bonus per chi non paga tasse e multe.

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