Tartaruga palustre a rischio estinzione | l’oasi di San Giovanni in Persiceto diventa la più grande d’Italia per proteggerla
Una tartaruga palustre europea, minacciata dall'inquinamento delle acque e dalla diffusione della testuggine americana, si trova a rischio estinzione. Per proteggerla, un'area di San Giovanni in Persiceto è stata trasformata nella più grande oasi dedicata in Italia. Questa iniziativa mira a tutelare la specie, che vive in habitat acquatici soggetti a contaminazioni e specie invasive. La riserva, aperta recentemente, si estende su una vasta area e ospita numerosi esemplari di tartarughe, rafforzando le misure di conservazione.
Bologna, 20 aprile 2026 – Minacciata dall'inquinamento delle acque e dalla presenza della testuggine americana, la testuggine palustre europea è a rischio estinzione. L’area di protezione si allarga ulteriormente. Per questo dai primi anni 2000 nella Bassa Bolognese viene tutelata e anche aiutata a riprodursi. Ora quell' oasi, nel Comune di San Giovanni in Persiceto, si allarga con un ettaro di terreno in più, nove stagni per ricreare l'habitat naturale (in aggiunta agli attuali 17) e cinque vasche per la riproduzione. Il Centro rettili e anfibi (Cra) di Persiceto, diventato così il più grande d'Italia con la sua estensione di 10.000 metri quadrati, inaugurerà le nuove strutture sabato prossimo, 23 maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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