Violenza sessuale su pazienti vulnerabili a San Giovanni in Persiceto operatore sanitario sospeso | l' indagine

Un operatore sanitario è stato sospeso a San Giovanni in Persiceto in seguito a un’indagine su presunte violenze sessuali su due pazienti considerati vulnerabili. Le autorità hanno avviato le verifiche e stanno esaminando le accuse rivolte all’individuo. La vicenda riguarda persone assistite in strutture sanitarie locali. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alle identità o alle circostanze specifiche.

Un operatore socio sanitario di San Giovanni in Persiceto (Bologna) è stato sospeso dal servizio in seguito a una misura cautelare interdittiva, emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica, con l’accusa di violenza sessuale ai danni di due pazienti. L’uomo, incensurato e nato nel 1980, avrebbe approfittato della vulnerabilità delle vittime durante la loro degenza ospedaliera. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza il 20 aprile 2026. Le indagini e la misura cautelare Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile e il Commissariato di...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Violenza sessuale su pazienti vulnerabili a San Giovanni in Persiceto, operatore sanitario sospeso: l'indagine Notizie correlate Operatore socio-sanitario accusato di violenza sessuale su due pazienti: sospeso dall’incaricoBologna, 27 aprile 2026 – Un operatore socio-sanitario è gravemente indiziato di violenza sessuale su due pazienti. Abusi sessuali sui pazienti ricoverati: operatore sanitario sospeso, scatta l’indagineUn operatore socio-sanitario è stato sospeso dal servizio con una misura cautelare interdittiva nell’ambito di un’indagine per presunti episodi di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: BOLOGNA: Violenza su pazienti, operatore socio-sanitario sospeso da pubblico Ufficio; Abusi sessuali. A giudizio l’ex primario. Violenza sessuale su pazienti vulnerabili a San Giovanni in Persiceto, operatore sanitario sospeso: l'indagineOperatore sanitario sospeso a San Giovanni in Persiceto per presunta violenza sessuale su due degenti vulnerabili. Indagini in corso. virgilio.it Violenze sessuali su pazienti, operatore socio sanitario sospesoAvrebbe approfittato dello stato di vulnerabilità due degenti ospedalizzate per mettere in atto comportamenti riconducibili al reato di violenza sessuale. È quanto si sospetta rispetto alle condotte d ... bologna.repubblica.it Primo Maggio: a Marghera i comizi di Landini, Fumarola e Bombardieri Al centro il tema del “lavoro dignitoso”. Un filo conduttore che caratterizzerà anche il tradizionale Concertone di Piazza San Giovanni. È Marghera, in provincia di Venezia, a ospitare quest’ - facebook.com facebook San Giovanni Paolo II, Sant'Andrea Kim Taegon, Santa Francesca Saverio Cabrini, Santa Giuseppina Bakhita e San Carlo Acutis: sono loro i modelli di fede ai quali i giovani potranno guardare in vista della #GMG DI #Seoul x.com