Violenza sessuale su pazienti vulnerabili a San Giovanni in Persiceto operatore sanitario sospeso | l' indagine

Da virgilio.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operatore sanitario è stato sospeso a San Giovanni in Persiceto in seguito a un’indagine su presunte violenze sessuali su due pazienti considerati vulnerabili. Le autorità hanno avviato le verifiche e stanno esaminando le accuse rivolte all’individuo. La vicenda riguarda persone assistite in strutture sanitarie locali. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alle identità o alle circostanze specifiche.

Un operatore socio sanitario di San Giovanni in Persiceto (Bologna) è stato sospeso dal servizio in seguito a una misura cautelare interdittiva, emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica, con l’accusa di violenza sessuale ai danni di due pazienti. L’uomo, incensurato e nato nel 1980, avrebbe approfittato della vulnerabilità delle vittime durante la loro degenza ospedaliera. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza il 20 aprile 2026. Le indagini e la misura cautelare Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile e il Commissariato di...🔗 Leggi su Virgilio.it

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