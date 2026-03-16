Il panda gigante non è più a rischio estinzione ma resta una specie vulnerabile

Il panda gigante, noto simbolo delle specie minacciate, non è più considerato a rischio di estinzione. Dal 2016 la classificazione ufficiale lo indica come specie vulnerabile, riflettendo un miglioramento nella sua condizione. Nonostante questa modifica, il panda resta una specie di interesse e attenzione, anche se non più in pericolo immediato di estinzione.

Per molti anni il panda gigante è stato il simbolo mondiale delle specie in pericolo di estinzione. Oggi la situazione è cambiata: dal 2016 questo animale molto amato da grandi e piccini,non è più classificato come “in pericolo”, ma come specie “ vulnerabile ”. Un risultato importante, ottenuto grazie a decenni di politiche di tutela e conservazione. Il 16 marzo si celebra la Giornata mondiale del panda, un’occasione per ricordare i progressi compiuti nella salvaguardia di questa specie e per riflettere sulle sfide che ancora restano da affrontare. Il panda gigante è un mammifero appartenente alla famiglia degli Ursidi, la stessa degli orsi polari e dei grizzly. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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