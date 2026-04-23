Elevazione della Questura di Modena il Governo accoglie la proposta Pd

Durante la discussione sul Decreto Sicurezza alla Camera, è stato approvato un ordine del giorno che riguarda l’ampliamento e l’elevazione della Questura di Modena. Il Governo ha accettato la proposta presentata dal Partito Democratico, inserendola nel testo del decreto. La decisione si inserisce in un dibattito più ampio sulle misure di sicurezza e sull’organizzazione delle forze dell’ordine nella città.

Nell'ambito della discussione sul Decreto Sicurezza, svolta ieri alla Camera, è stato approvato anche un ordine del giorno molto significativo per il territorio modenese. Il Governo ha infatti accolto il documento dei parlamentari del Partito Democratico Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra -.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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