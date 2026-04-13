Cantagallo inaugurata la targa in memoria del partigiano Pietro Ferrantini ‘Stoppa’

A Cantagallo, nel cimitero di Usella, è stata scoperta una targa in memoria del partigiano Pietro Ferrantini, conosciuto come “Stoppa”. L’evento si è svolto durante le celebrazioni per l’81esimo anniversario della Liberazione. Ferrantini, decorato con la Medaglia di Bronzo al Valor Militare, è stato ricordato con questa cerimonia ufficiale. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni e della comunità locale.

Cantagallo (Prato), 13 aprile 2026 – In occasione delle celebrazioni per l’ 81esimo anniversario della Liberazione, è stata inaugurata al cimitero di Usella la targa dedicata al partigiano Pietro Ferrantini “Stoppa”, Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Nato a Cantagallo nel 1917, Ferrantini, che era un finanziere, aderì alla Resistenza dopo l’armistizio, entrando nella Brigata “Bruno Fanciullacci” della Divisione “Potente”. Il 14 luglio 1944, sul Monte Morello, in località Sella degli Scollini, fu tra i dodici partigiani impegnati nella difesa della popolazione civile dalle incursioni tedesche. Accerchiato dal fuoco nemico, rimase isolato e combatté fino alla morte.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantagallo, inaugurata la targa in memoria del partigiano Pietro Ferrantini ‘Stoppa’ Inaugurata a Milano la targa per Silvio Gazzaniga: disegnò la Coppa del MondoIl trofeo più ambito del pianeta è nato in un piccolo studio d’arte di Brera, nel centro di Milano. Memoria viva a Reggio: restaurato il cippo del partigiano NeroI Comunisti Reggiani hanno provveduto al ripristino del monumento dedicato a Enrico Foscato, situato nella zona di Pieve Modolena, in vista delle...