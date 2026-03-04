Continua la protesta dei tifosi della Lazio Olimpico ancora deserto per la semifinale con l'Atalanta

Lo stadio Olimpico si presenta ancora vuoto durante la semifinale tra Lazio e Atalanta, con i tifosi della Lazio che continuano a protestare e decidono di non assistere alla partita. La protesta dei supporter si manifesta attraverso l'assenza nel settore dedicato, lasciando l'impianto senza la presenza abituale di pubblico. La partita si svolge quindi in un’atmosfera di silenzio e assenza.

Lazio-Atalanta si gioca in uno Stadio Olimpico deserto. Non una novità purtroppo per il club di Caludio Lotito contro cui continua la feroce protesta dei tifosi. Che si sono radunati in centinaia, tra cori bandiere e fumogeni, fuori dall'impianto.