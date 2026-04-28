La Lazio si trova al momento all’ottavo posto in classifica, dopo aver pareggiato 3-3 contro l’Udinese. La squadra ha affrontato una partita intensa, arrivando a giocare 120 minuti in Coppa Italia, e ha dimostrato di non arrendersi nonostante stanchezza e fatica. La partita si è svolta nell’Olimpico, con entrambe le squadre che hanno dato vita a un match ricco di emozioni.

La Lazio raggiunge il Bologna all'ottavo posto, pareggia 3-3 con l'Udinese e conferma di non mollare mai nemmeno di fronte a stanchezza e muscoli ingolfati dai 120 minuti di Coppa Italia. La testa è all'Inter, alla finale che può salvare la stagione: missione compiuta, nessun infortunio e la sensazione di un gruppo che va oltre anche i propri limiti. Sarri lascia fuori Gila, Cataldi e Zaccagni ma schiera dall'inizio Taylor e Noslin usciti anche loro affaticati dalla battaglia di Bergamo. Il centravanti è Dia, ancora panchina per Maldini. Udinese senza Davis ma con Zaniolo è Atta pronti a colpire. Stadio deserto anche stavolta, nessuna deroga neppure dopo la conquista della finale di Coppa Italia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cuore Lazio nel deserto dell'Olimpico

LAZIO NEL CUORE: LA LAZIO DI CAMPO E I FREGNACCIARI DOC

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