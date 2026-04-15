Omicidio Massa autopsia di Bongiorni conferma morte per pestaggio | Emorragia celebrale da calci e pugni in sequenza
Nella giornata di mercoledì 15 aprile si sono svolti l'udienza di convalida del fermo e gli interrogatori di garanzia relativi all'omicidio avvenuto a Massa. L’autopsia sul corpo della vittima ha confermato che la morte è stata causata da un’emorragia cerebrale provocata da calci e pugni ripetuti. Le autorità hanno ascoltato le persone coinvolte e procedono con le indagini per chiarire i dettagli del fatto.
Mercoledì 15 aprile si sono tenuti l'udienza di convalida del fermo e gli interrogatori di garanzia dei due romeni attualmente sottoposti alla misura cautelare detentiva per l'omicidio di Giacomo Bongiorni Il procedimento legato all'omicidio di Massa ha subito un'ulteriore svolta con l'autops.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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