L' autopsia sull' omicidio di Sako a Taranto | accoltellato due volte al torace e una all' addome

Un'indagine sulla morte di un uomo avvenuta a Taranto ha rivelato che è stato colpito da tre ferite da taglio, due al torace e una all’addome destro. L’autopsia ha evidenziato che le ferite sono profonde e hanno causato un grave danno interno, anche se non sanguinanti. La ricostruzione degli accertamenti medici si basa sulla presenza di queste lesioni e sui danni interni riscontrati, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui soggetti coinvolti.

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AGI - Tre ferite da taglio non sanguinanti, due al torace e un’altra alla regione addominale destra, compatibili con lesioni profonde e con un grave quadro di compromissione interna. È il primo responso del medico legale Roberto Vaglio dopo l’autopsia eseguita nel pomeriggio di oggi sul corpo di Sako Bakari, il 35enne immigrato del Mali, bracciante agricolo, che all’alba del 9 maggio è stato ucciso a coltellate da un 15enne nella città vecchia di Taranto dopo essere stato aggredito e picchiato da un gruppo di altre cinque persone, di cui tre minori e due maggiorenni. Per tutti e sei, i gip del Tribunale dei minori e del Tribunale ordinario, pur non convalidando i provvedimenti di fermo, hanno comunque disposto la loro permanenza negli istituti minorili di pena per i minori e in carcere per i due maggiorenni. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'autopsia sull'omicidio di Sako a Taranto: accoltellato due volte al torace e una all'addome ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Omicidio Sako Bakari a Taranto: fermato il sesto componente della baby gang, mancava solo lui Sullo stesso argomento Leggi anche: Taranto: oggi autopsia sul corpo di Bakari Sako Due vicende gravissime, l'attenzione istituzionale solo per una Aggressione choc in strada. Tenta di opporsi alla rapina. Accoltellato a torace e addomeViolenta aggressione nel quartiere di Novoli, dove un 56enne italiano è stato accoltellato al culmine di una tentata rapina. A Taranto nuovi accertamenti sull’omicidio di Bakari Sako. Il 19 maggio analisi su video e cellulari sequestrati, nello stesso giorno sarà conferito anche l’incarico per l’autopsia. x.com Pulsano, lutto cittadino per Bakari Sako ucciso a Taranto: dall'autopsia confermate ferite da taglio e altri traumiGiornata di lutto cittadino oggi a Pulsano in memoria di Bakari Sako, il 35enne bracciante maliano ucciso all’alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Il provvedimento è stato disposto dal si ... lagazzettadelmezzogiorno.it Taranto, omicidio Bakari Sako: indagini sul sesto giovaneL’omicidio di Bakari Sako a Taranto potrebbe avere un altro protagonista. Gli investigatori stanno lavorando per identificare un sesto giovane che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe preso parte ... pugliapress.org