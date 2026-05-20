Taranto accusa | truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sequestro di beni Guardia di finanza

La Guardia di finanza ha avviato un'indagine che riguarda un'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato per aver ottenuto indebitamente fondi pubblici. È stato eseguito un sequestro di beni nei confronti di alcuni soggetti coinvolti. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale, in cui si specificano le attività di controllo e le operazioni di sequestro condotte dalle forze dell'ordine. L'indagine riguarda presunte irregolarità nel procedimento di richiesta e ottenimento delle erogazioni pubbliche.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I finanzieri della Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Taranto hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura Europea – Ufficio di Bari, avente ad oggetto denaro e beni mobili per un valore complessivo di oltre 290.000 euro. I soggetti destinatari del provvedimento cautelare, una società con sede nel capoluogo ionico ed il suo rappresentante, sono ritenuti responsabili, in ipotesi d’accusa, del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per aver indebitamente beneficiato di risorse connesse al finanziamento nell’ambito del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto, accusa: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sequestro di beni Guardia di finanza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Orta Nova, accusa: distributore abusivo di carburante, sequestro Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: In attuazione delle direttive nazionali per prevenire aumenti incontrollati e pratiche... Puglia: accusa di evasione fiscale milionaria nel brindisino, sequestro di una tonnellata di molluschi nella Bat Guardia di finanzaDi seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza: Le Fiamme Gialle della Città Bianca hanno eseguito una attività di servizio in materia...