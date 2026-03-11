Orta Nova accusa | distributore abusivo di carburante sequestro Guardia di finanza

La Guardia di finanza ha sequestrato un distributore di carburante considerato abusivo a Orta Nova. L’operazione è stata condotta seguendo le direttive nazionali e ha portato al sequestro del punto di distribuzione. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte o sui motivi specifici dell’accusa è stato reso noto. L’intervento si è concluso con il sequestro del materiale e la chiusura del distributore.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: In attuazione delle direttive nazionali per prevenire aumenti incontrollati e pratiche speculative nel mercato dei carburanti, in linea con le indicazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, la Guardia di Finanza di Foggia ha intensificato i controlli lungo l'intera filiera. Nell'ambito di questo presidio, il Gruppo di Foggia, ha individuato nei pressi di un supermercato a Orta Nova (FG) un'area adibita illegalmente alla vendita di carburante, priva di autorizzazioni e misure di sicurezza, con serbatoi, pompe e attrezzature per la distribuzione clandestina.