Puglia | accusa di evasione fiscale milionaria nel brindisino sequestro di una tonnellata di molluschi nella Bat Guardia di finanza

Le forze dell'ordine hanno sequestrato una tonnellata di molluschi nel territorio di Bat, mentre in provincia di Brindisi sono state formulate accuse di evasione fiscale per un importo che supera il milione di euro. La Guardia di finanza ha diffuso comunicati ufficiali riguardanti entrambe le operazioni, che coinvolgono controlli e sequestri in diverse zone della regione.

Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Guardia di finanza: Le Fiamme Gialle della Città Bianca hanno eseguito una attività di servizio in materia amministrativa, fiscale e nel settore del lavoro sommerso nei confronti di una società di Ceglie Messapica (BR) operante nel settore del commercio all’ingrosso ed al dettaglio di bevande alcoliche e non alcoliche. La verifica fiscale, che ha consentito di accertare un sistema fraudolento finalizzato all’evasione fiscale, si è conclusa con il recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette di circa 2,5 milioni di euro ed IVA dovuta per circa 450 mila euro, in relazione agli anni di imposta dal 2022 al 2025. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia: accusa di evasione fiscale milionaria nel brindisino, sequestro di una tonnellata di molluschi nella Bat Guardia di finanza Articoli correlati Foggia, accusa: evasione fiscale e autoriciclaggio con criptovalute, sequestro di beni Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia, in collaborazione con il Nucleo... Bat, accusa: meccanismo di evasione fiscale, sequestri per circa trenta milioni di euro Nel leccese sanzione milionaria ad associazione sportiva ritenuta fittiziaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Il tribunale di Trani, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha...