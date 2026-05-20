TAR Sardegna | il Ministero deve risarcire la società TuRiCost Srl

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ha stabilito che il Ministero deve risarcire la società Tu.Ri.Cost. S.r.l. per danni legati a un procedimento amministrativo. La decisione arriva in seguito a un ritardo burocratico che ha causato l’annullamento di un progetto edilizio, un resort, fermato da una sentenza della Corte Costituzionale. La questione riguarda in particolare il blocco imposto dalla sentenza, che ha impedito lo sviluppo dell’intervento. La vicenda evidenzia come le tempistiche amministrative possano incidere profondamente sui progetti di costruzione.

? Domande chiave Come può un ritardo burocratico annullare un intero progetto edilizio?. Perché la sentenza della Corte Costituzionale ha bloccato il resort?. Chi deve pagare per la perdita di opportunità commerciali della società?. Quali conseguenze avrà questa decisione per gli altri investitori sardi?.? In Breve Risarcimento di 737.315 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria per Tu.Ri.Cost. S.r.l.. Progetto presentato al SUAPE il 24 ottobre 2020 per il resort S'Incantu.. Pareri negativi della Soprintendenza ABAP depositati tra aprile e maggio 2021.. Sentenza della Corte Costituzionale numero 26 del 2022 sul conflitto Stato-Regione.. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ha condannato il Ministero della Cultura a risarcire la società Tu. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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