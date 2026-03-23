I motorini ’invadono’ il litorale Torna ‘Monferraglia Cost tu cost’

Dalla Germania a San Terenzo alla scoperta di un passato tragico. Non solo scolaresche e visitatori da passaggio, ma pure gruppi organizzati (nella foto) che, dalla Germania, vengono a San Terenzo Monti, nel fivizzanese per visitare i " Sentieri ed il Museo della Memoria ", in ricordo del massacro di civili avvenuto durante a ridosso della Linea Gotica sul finire del secondo conflitto mondiale. Nella giornata di venerdì, un gruppo di persone provenienti da varie parti della Germania è giunto in paese con l’intento di approfondire le proprie conoscenze personali sul tragico passato che ha avuto per protagonisti anche loro lontani familiari inquadrati nell’allora esercito del Terzo Reich. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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