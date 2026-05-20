Taormina la moda diventa voce contro la violenza di genere | torna Oltre il Silenzio nella Villa Comunale
A Taormina torna l’evento “Oltre il Silenzio” nella Villa Comunale, dove la moda viene utilizzata come mezzo per sensibilizzare sulla violenza di genere. L’iniziativa coinvolge designer e partecipanti che presentano creazioni che comunicano un messaggio di impegno sociale. La manifestazione si svolge nella cornice di un luogo pubblico, con l’obiettivo di usare l’arte sartoriale per affrontare tematiche delicate e promuovere una conversazione più ampia sulla questione.
La moda come linguaggio civile, capace di andare oltre l’estetica e trasformarsi in messaggio sociale. È questa l’idea al centro della seconda edizione di “Oltre il Silenzio – La moda si fa voce contro la violenza di genere”, in programma il 22 maggio 2026 nella Villa Comunale di Taormina, che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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