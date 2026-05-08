Il 21 settembre l’Arena di Verona ospiterà di nuovo l’evento “Una Nessuna Centomila”, una manifestazione contro la violenza di genere. La scelta di tornare nello storico teatro all’aperto conferma l’importanza simbolica della location per questa iniziativa. L’evento si svolge in una data significativa e vede l’Arena come palco per esprimere un messaggio pubblico contro le forme di sopruso e discriminazione.

Una Nessuna Centomila sceglie di nuovo l’anfiteatro scaligero. La nuova data è fissata: 21 settembre, Arena di Verona. L’annuncio è arrivato direttamente dal palco dell’Unipol Dome di Milano, durante La prima notte – Music Opening Ceremony, il concerto con cui Luciano Ligabue ha battezzato la nuova arena. A darne notizia, insieme al Liga, Fiorella Mannoia: due voci simbolo che tornano a farsi portavoce del progetto. La formula: musica, parole, alleanze sul palco Anche per questa edizione il format resta corale. Le maggiori interpreti della scena italiana e personalità del mondo dello spettacolo si passeranno il microfono tra set solisti, duetti inediti e collaborazioni nate per l’occasione.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Una Nessuna Centomila” torna a Verona: il 21 settembre l’Arena diventa megafono contro la violenza di genere

Notizie correlate

Ligabue e Mannoia: l’Arena di Verona ospiterà Una Nessuna Centomila? Domande chiave Come verranno utilizzati concretamente i proventi dei biglietti venduti? Chi sono le quattro fondatrici dietro questo progetto...

“Anche la mancanza di cura è violenza”: torna il presidio della Rete bergamasca contro la violenza di genereIl presidio contro la violenza di genere di Rete bergamasca, scende in piazza nuovamente in Largo Rezzara, l’8 maggio alle 18,30 Bergamo.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Una Nessuna Centomila torna con un nuovo evento all’Arena di Verona; 'Una nessuna centomila' torna il 21 settembre all'arena di Verona; UNA NESSUNA CENTOMILA torna all'Arena di Verona; Ligabue e Fiorella Mannoia annunciano Una Nessuna Centomila 2026 all’Arena di Verona.

UNA NESSUNA CENTOMILA torna a settembre all’Arena di Verona [Info e Biglietti]UNA NESSUNA CENTOMILA torna con un nuovo evento speciale che anche quest’anno riunirà le più grandi voci italiane contro la violenza sulle donne. newsic.it

Una Nessuna Centomila torna a Verona: il 21 settembre l’Arena diventa megafono contro la violenza di genereUna Nessuna Centomila sceglie di nuovo l’anfiteatro scaligero. La nuova data è fissata: 21 settembre, Arena di Verona.L’annuncio è arrivato direttamente dal palco dell’Unipol Dome di Milano, durante L ... 361magazine.com

L'annuncio durante il concerto del Liga, dopo la presentazione del brano "Nessuno è di qualcuno", i cui diritti verranno devoluti alla Fondazione Una Nessuna Centomila x.com

A sorpresa sul palco Fiorella Mannoia che ha annunciato una data importante del prossimo happening “Una, nessuna, centomila” che si terrà all’Arena di Verona il 21 settembre prossimo - facebook.com facebook