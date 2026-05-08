Una Nessuna Centomila torna a Verona | il 21 settembre l’Arena diventa megafono contro la violenza di genere

Da 361magazine.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 settembre l’Arena di Verona ospiterà di nuovo l’evento “Una Nessuna Centomila”, una manifestazione contro la violenza di genere. La scelta di tornare nello storico teatro all’aperto conferma l’importanza simbolica della location per questa iniziativa. L’evento si svolge in una data significativa e vede l’Arena come palco per esprimere un messaggio pubblico contro le forme di sopruso e discriminazione.

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Una Nessuna Centomila sceglie di nuovo l’anfiteatro scaligero. La nuova data è fissata: 21 settembre, Arena di Verona. L’annuncio è arrivato direttamente dal palco dell’Unipol Dome di Milano, durante La prima notte – Music Opening Ceremony, il concerto con cui Luciano Ligabue ha battezzato la nuova arena. A darne notizia, insieme al Liga, Fiorella Mannoia: due voci simbolo che tornano a farsi portavoce del progetto. La formula: musica, parole, alleanze sul palco Anche per questa edizione il format resta corale. Le maggiori interpreti della scena italiana e personalità del mondo dello spettacolo si passeranno il microfono tra set solisti, duetti inediti e collaborazioni nate per l’occasione.🔗 Leggi su 361magazine.com

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