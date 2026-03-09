In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’UNICEF Italia ha avviato la campagna “Non restare in silenzio” per sensibilizzare contro la violenza di genere, con particolare attenzione alle adolescenti. La campagna invita a denunciare e a parlare apertamente di queste problematiche, evidenziando l’importanza di non rimanere in silenzio di fronte a episodi di violenza.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, l’UNICEF Italia ha lanciato la campagna di comunicazione “Non restare in silenzio” dedicata al contrasto alla violenza di genere, con focus particolare sulle ragazze adolescenti. La Pallavolista Alessia Orro ha deciso di sostenere la campagna dell'UNICEF con un suo speciale video appello. Secondo un recente rapporto UNICEF*, quasi una donna su tre - 840 milioni stimate a livello globale (dato 2023) - ha subito violenza da parte del partner o violenza sessuale nel corso della propria vita. In Italia, Secondo gli ultimi dati dell’ISTAT **, 6 milioni 400 mila donne hanno subìto nel corso della propria vita una forma di violenza fisica o sessuale (il 31,9% delle donne tra i 16 e i 75 anni). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Orro, l'appello contro la violenza di genere: "Non restare in silenzio"

