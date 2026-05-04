Recentemente si è verificato un ricorso al Consiglio di Stato che riguarda l’esclusione di alcune liste dal Tar, dopo che erano state respinte in primo grado. Le liste di Savelli sono state escluse e un nuovo passaggio giudiziario è in corso. Si indaga anche sulle firme di alcuni dipendenti comunali che hanno contribuito a bloccare le liste, sollevando dubbi sulla procedura seguita. Nel frattempo, si cerca di capire come possano essere annullati i decreti inviati via PEC dopo appena un giorno.

? Cosa scoprirai Come possono i decreti via PEC essere annullati dopo un giorno?. Chi sono i dipendenti comunali le cui firme hanno bloccato le liste?. Perché la difesa accusa il viceprefetto di aver aggiunto nuovi dettagli?. Quali responsabilità penali rischiano i funzionari coinvolti nella gestione dei verbali?.? In Breve Decreti 2 e 3 del 9 aprile 2026 autorizzavano i dipendenti Rosa e Francesco Notaro.. Sottocommissione contesta validità verbali 92 e 93 del 26 aprile 2026 a Crotone.. Difesa contesta motivazioni postume del viceprefetto Zaccaria Sica secondo Legge 24190.. Ricorso chiede trasmissione fascicolo alla Procura di Crotone per accertare eventuali reati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ricorso al Consiglio di Stato: le liste di Savelli escluse dal Tar

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