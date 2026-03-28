Il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il passaggio di cantiere relativo agli appalti per la mensa scolastica nel comune di Grazzanise. La decisione è stata presa dalla quinta sezione, presieduta da Paolo Giovanni Niccolò Lotti, in risposta al ricorso presentato dalla New Food Società Cooperativa, rappresentata dall’avvocato Mario Caliendo, contro il comune e la ditta Francesco D’Alterio.

Sospesa in via cautelativa l'ordinanza del Tar. La società New Food società cooperativa può tornare di nuovo in gara La complessa vicenda legale scaturisce dalle anomalie della gara indetta dal comune di Grazzanise nel dicembre 2025 per l'anno 2026. L'amministrazione aveva infatti pubblicato un bando basato su un pedissequo "copia e incolla" della procedura precedente (anno 2024), mantenendo inalterato il costo forfettario della manodopera al 37% dell'appalto (€ 39.489,72). Tuttavia, nel 2026 il perimetro del servizio era radicalmente mutato: si era passati dalla gestione di un solo plesso dell'infanzia a ben quattro plessi (Infanzia, Primaria e Secondaria), con un aumento dei pasti da 25. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Appalti e mensa scolastica, dal Consiglio di Stato: "Stop al passaggio di cantiere"

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