Un incidente si è verificato sull’autostrada A4, tra Meolo e San Donà, in direzione Trieste. Un’auto ha tamponato un camion fermo in coda, causando un impatto molto violento. Subito dopo, le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo completamente il veicolo e impedendo qualsiasi tentativo di soccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente dell’auto non c’è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa per diverse ore nel tratto interessato.

La tragedia nel tratto tra Meolo e San Donà in direzione Trieste: inutili i soccorsi. Un impatto violentissimo, poi le fiamme che in pochi istanti hanno avvolto completamente l’auto senza lasciare scampo al conducente. È di un morto il bilancio del grave incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì sull’autostrada Autostrada A4, nel tratto a tre corsie compreso tra Meolo e San Donà di Piave, in direzione Trieste. L’incidente si è verificato attorno alle 15.40, al chilometro 424, all’altezza dello svincolo di San Donà. Secondo una prima ricostruzione, una BMW X1 condotta da un uomo residente nel Vicentino avrebbe tamponato ad alta velocità un autoarticolato fermo in coda lungo la corsia centrale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tampona un camion fermo in coda e l’auto prende fuoco: morto un uomo sull’A4

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Non si accorge della coda, auto tampona un Tir e prende fuoco, un morto carbonizzato: A4 chiusa

Leggi anche: Incidente in A4. Non si accorge della coda, auto tampona un Tir e prende fuoco: conducente morto carbonizzato

Tampona un tir fermo in coda e l'auto va a fuoco, il conducente muore carbonizzatoNon ha visto il camion fermo in corsia lungo l'A4 né la coda per il traffico che si era formata, e all'improvviso ha tamponato il tir che aveva con un impatto che ha mandato a fuoco l'auto, morendo ne ... corrieredelveneto.corriere.it

Auto tampona un camion e prende fuoco, un morto in A4(ANSA) - SAN DONA', 20 MAG - Una persona è morta a causa di un grave incidente avvenuto sull'autostrada A4, nel tratto a tre corsie tra Meolo e San Donà, in direzione Trieste. Il sinistro si è verific ... msn.com