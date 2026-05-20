Non si accorge della coda auto tampona un Tir e prende fuoco un morto carbonizzato | A4 chiusa

Oggi pomeriggio sull'autostrada A4 si è verificato un incidente che ha causato la chiusura del tratto tra San Donà e il successivo snodo. Intorno alle 15.40, un'automobile ha tamponato un tir dopo non essersi accorta della coda, provocando un incendio che ha coinvolto entrambi i veicoli. Nell’incidente è rimasto coinvolto un solo veicolo, e le autorità hanno confermato la morte di una persona, rimasta carbonizzata. La carreggiata è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui