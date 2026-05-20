Non si accorge della coda auto tampona un Tir e prende fuoco un morto carbonizzato | A4 chiusa
Oggi pomeriggio sull'autostrada A4 si è verificato un incidente che ha causato la chiusura del tratto tra San Donà e il successivo snodo. Intorno alle 15.40, un'automobile ha tamponato un tir dopo non essersi accorta della coda, provocando un incendio che ha coinvolto entrambi i veicoli. Nell’incidente è rimasto coinvolto un solo veicolo, e le autorità hanno confermato la morte di una persona, rimasta carbonizzata. La carreggiata è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso.
SAN DONA' - Un pomeriggio di fuoco e paura sull'autostrada A4. Verso le 15.40 di oggi, mercoledì 20 maggio, si è verificato un incidente mortale al chilometro 424, nel tratto a tre corsie tra Meolo e San Donà, all’altezza dello svincolo di San Donà in direzione Trieste. Secondo una prima ricostruzione, un'auto che viaggiava avrebbe percorso centinaia di metri sulla corsia centrale senza accorgersi dei rallentamenti, ripetutamente segnalati, finendo per impattare violentemente contro il Tir che la precedeva, fermo in coda. Un urto devastante. Dopo pochissimi istanti, la vettura ha preso fuoco, venendo rapidamente avvolta dalle fiamme: morto carbonizzato il conducente. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Non si accorge della coda, auto tampona un Tir e prende fuoco, morto carbonizzato il conducente: A4 chiusa
Si schianta contro un palo nella notte e l’auto prende fuoco: 19enne muore carbonizzato a MassaTragedia nella notte a Massa: un’auto si schianta e prende fuoco, muore un 19enne.
'Travolta e uccisa a 22 anni da un tir mentre attraversa la strada' (sulle strisce). L'autista non si accorge di niente ma questo non sembra un grande problema [*Come i giornali e i giornalisti raccontano gli scontri stradali*] x.com
Il governo Meloni non ha compreso la gravità della crisi energetica e della logistica in corso nel nostro Paese. Il prezzo del gasolio è vicino ormai ai due euro al litro, i costi assicurativi e logistici sono fuori controllo, le merci bloccate da settimane nelle rotte str - Facebook facebook
Non si accorge della coda, auto tampona un Tir e prende fuoco: A4 chiusaSAN DONA' - Un pomeriggio di fuoco e paura sull'autostrada A4. Verso le 15.40 di oggi, mercoledì 20 maggio, si è ... msn.com