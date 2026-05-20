Talk lifestyle musica e cultura | Coin e Radio Sound accendono l’estate a Piacenza

Da ilpiacenza.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il negozio Coin di Corso Vittorio Emanuele II a Piacenza ha organizzato un evento che coinvolge musica, cultura e momenti di intrattenimento. Durante l’estate, il punto vendita ospita attività e iniziative pensate per la comunità locale, creando uno spazio di aggregazione nel cuore della città. L’evento, promosso in collaborazione con Radio Sound, si svolge nel negozio e nelle aree circostanti, offrendo un calendario ricco di appuntamenti dedicati a lifestyle e musica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il negozio Coin di Corso Vittorio Emanuele II diventa protagonista di un progetto dedicato alla città e alla sua estate. In collaborazione con Radio Sound, nasce un format dal vivo pensato per animare il centro cittadino attraverso intrattenimento, talk, lifestyle, musica e cultura. Gli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

I Lived in Ecuador and Dominican Republic… Heres the Truth

Video I Lived in Ecuador and Dominican Republic… Heres the Truth

Sullo stesso argomento

Nigun Cultural Lab: musica, cultura e territorio accendono il Castello di PlacanicaSabato 11 aprile il borgo di Placanica torna al centro della scena culturale calabrese con il secondo appuntamento del Nigun Cultural Lab, il...

Musica, parole e cultura: a Palazzo Farnese torna il Piacenza Summer CultTorna anche nel 2026 il Piacenza Summer Cult, pronto a regalare al pubblico un calendario ancora più ricco e trasversale, capace di intrecciare...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web