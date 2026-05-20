Talk lifestyle musica e cultura | Coin e Radio Sound accendono l’estate a Piacenza
Il negozio Coin di Corso Vittorio Emanuele II a Piacenza ha organizzato un evento che coinvolge musica, cultura e momenti di intrattenimento. Durante l’estate, il punto vendita ospita attività e iniziative pensate per la comunità locale, creando uno spazio di aggregazione nel cuore della città. L’evento, promosso in collaborazione con Radio Sound, si svolge nel negozio e nelle aree circostanti, offrendo un calendario ricco di appuntamenti dedicati a lifestyle e musica.
Il negozio Coin di Corso Vittorio Emanuele II diventa protagonista di un progetto dedicato alla città e alla sua estate. In collaborazione con Radio Sound, nasce un format dal vivo pensato per animare il centro cittadino attraverso intrattenimento, talk, lifestyle, musica e cultura. Gli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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