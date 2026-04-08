Nigun Cultural Lab | musica cultura e territorio accendono il Castello di Placanica

Sabato 11 aprile, il borgo di Placanica ha ospitato il secondo appuntamento del Nigun Cultural Lab, un progetto che combina musica, cultura e territorio. L'iniziativa, promossa dall'associazione Nigun Clarinet in collaborazione con il Comune di Placanica, Tourlallà e Anspi Placanica, ha ricevuto il sostegno della Regione Calabria. L'evento si è svolto all'interno del Castello di Placanica, attirando un pubblico interessato alle attività culturali del territorio.

Sabato 11 aprile il borgo di Placanica torna al centro della scena culturale calabrese con il secondo appuntamento del Nigun Cultural Lab, il progetto ideato da Nigun Clarinet Aps in collaborazione con il Comune di Placanica, Tourlallà e Anspi Placanica, con il sostegno della Regione Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Cardito inaugura il Teatro Beppe Vessicchio: cultura, musica e inclusione per il rilancio del territorio Carri allegorici, magia e musica dal vivo accendono il Carnevale di VecchiazzanoDomenica 1 marzo, a Vecchiazzano si torna a fare festa con una giornata tutta all'insegna della condivisione e del divertimento in occasione del...