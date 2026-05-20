Il ministro degli Esteri ha commentato l'arresto di alcuni attivisti coinvolti nella Flotilla, definendo le azioni come inaccettabili e deprecabili. Ha affermato che si tratta di un episodio che ha violato i diritti di ogni persona coinvolta, senza fornire dettagli specifici sulle circostanze o sui responsabili. La dichiarazione arriva dopo che sono state riportate operazioni di polizia e arresti legati a quella vicenda, suscitando reazioni di condanna e richieste di chiarimenti.

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2026 "Detto questo, è inaccettabile e deprecabile. Non so quali altri termini utilizzare per quello che è accaduto. È una violazione dei diritti di ogni persona, anche perché non sono dei terroristi né persone che hanno commesso dei reati. Sono stati presi illegittimamente fuori dalle acque di Israele. Non erano armati, non avevano intenzioni violente. Si può essere più o meno d'accordo sull'iniziativa, ma non è perché uno è d'accordo o meno che si possa fare quello che è stato fatto. Non è successo davanti alle acque di Israele o davanti alle acque di Gaza, è successo vicino a Cipro e questo, come ho detto l'altra volta, è un'altra violazione del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Tajani su arresto attivisti Flotilla: C'è stata violazione dei diritti di ogni persona

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