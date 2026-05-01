Flotilla per Gaza 175 attivisti sbarcati a Creta dopo l’arresto
Dopo essere stati arrestati dalle forze israeliane al largo di Creta, più di cento attivisti della Flotilla per Gaza sono arrivati in un piccolo porto nel sud-est dell’isola. Un giornalista ha documentato lo sbarco, che si è svolto senza incidenti, e ha riferito che nel gruppo ci sono circa 175 persone coinvolte. L’operazione si è conclusa con il trasferimento dei manifestanti in un punto della Grecia meridionale.
(Adnkronos) – Oltre un centinaio di attivisti della 'Flotilla' per Gaza, arrestati il giorno precedente al largo dell’isola di Creta dalle forze israeliane, sono sbarcati in un piccolo porto cretese nel sud-est dell’isola, ha constatato un giornalista dell’Afp. Scortati dalla guardia costiera greca, circa 175 attivisti sono stati condotti su quattro autobus verso una città. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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