Flotilla per Gaza 175 attivisti sbarcati a Creta dopo l’arresto

Dopo essere stati arrestati dalle forze israeliane al largo di Creta, più di cento attivisti della Flotilla per Gaza sono arrivati in un piccolo porto nel sud-est dell’isola. Un giornalista ha documentato lo sbarco, che si è svolto senza incidenti, e ha riferito che nel gruppo ci sono circa 175 persone coinvolte. L’operazione si è conclusa con il trasferimento dei manifestanti in un punto della Grecia meridionale.