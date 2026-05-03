Flotilla tribunale israeliano proroga di due giorni arresto attivisti

Il tribunale di Ashkelon ha deciso di prorogare di altri due giorni la detenzione di due attivisti coinvolti nella Global Sumud Flotilla. La loro custodia preventiva durerà quindi fino a martedì 5 maggio 2026. La decisione è stata comunicata oggi e riguarda gli attivisti Thiago de Avila e Saif Abukeshek. La vicenda si inserisce nel quadro di un procedimento giudiziario in corso.

(Adnkronos) – "Il Tribunale di Ashkelon ha prorogato oggi di due giorni, fino a martedì 5 maggio 2026, la detenzione degli attivisti della Global Sumud Flotilla, Thiago de Avila e Saif Abukeshek. La decisione fa seguito al loro rapimento illegale da parte della marina israeliana in acque internazionali, avvenuto il 30 aprile. Durante l'udienza, il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Two Foreign Activists from Gaza Flotilla Appear in Israeli Court After Detention | APT Notizie correlate Botte, mani legate, lividi sul volto: i racconti shock dei due attivisti della Flotilla. Oggi l’udienza in tribunale: «Fermo prolungato di altri due giorni»Sono ancora in carcere Thiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria partita alla volta della... Flotilla, Israele proroga di 48 ore la detenzione di due attivistiUn tribunale israeliano ha prorogato di 48 ore la detenzione di due attivisti, dopo che la Flotilla diretta a Gaza è stata intercettata dalla marina... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Flotilla, legali incontrano attivisti trattenuti in Israele: Hanno subito violenze; Flotilla, due attivisti trattenuti in Israele. I legali: Torturati e picchiati così forte da perdere conoscenza due volte; Flotilla, gli attivisti arrestati da Israele denunciano: Violenze e detenzione illegale; Flotilla, due attivisti vittime di violenze in Israele. Flotilla, tribunale israeliano proroga di due giorni arresto attivisti(Adnkronos) – Il Tribunale di Ashkelon ha prorogato oggi di due giorni, fino a martedì 5 maggio 2026, la detenzione degli attivisti della Global Sumud Flotilla, Thiago de Avila e Saif Abukeshek. La d ... notizie.it Flotilla, il tribunale israeliano proroga la detenzione dei due attivisti arrestatiAltri due giorni in carcere dopo l'arresto estremamente brutale come denuncia dell'organizzazione per diritti uman israelianai Adalah ... tg.la7.it Ha preso il largo da Taranto con l'intento di «rompere il muro di silenzio» sulla Palestina e riportare il tema nel dibattito pubblico la Ghassan Kanafani, barca a vela della Freedom Flotilla, che avvia la campagna '100 porti - 100 città', scegliendo il capoluogo io facebook Flotilla, Tony La Piccirella torna in Italia: "Abbiamo paura per i nostri compagni detenuti in Israele" x.com