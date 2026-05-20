L’India sta assumendo un ruolo sempre più rilevante sulla scena internazionale, una realtà che si riflette anche nelle analisi e nei commenti pubblicati di recente. In particolare, la prefazione di un alto rappresentante europeo al libro di un ministro indiano ha attirato l’attenzione, evidenziando come il Paese asiatico sia al centro di discussioni sulle trasformazioni globali. La crescita economica e le relazioni diplomatiche sono tra gli aspetti che contribuiscono a questa nuova centralità dell’India nel panorama mondiale.

In un tempo di profondi cambiamenti dello scenario globale, comprendere il ruolo dell’India nel mondo è fondamentale per chiunque voglia leggere con lucidità le dinamiche del XXI secolo. Il volume “ Perché l’India conta” del Ministro degli Affari Esteri indiano, l’amico Subrahmanyam Jaishankar, offre al lettore una chiave di lettura preziosa per comprendere la traiettoria geopolitica della più popolosa democrazia al mondo, di un grande Paese sempre più protagonista sulla scena internazionale. Italia e India sono legate da un partenariato strategico sempre più stretto su impulso del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Primo Ministro Narendra Modi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché l’India conta. La prefazione di Tajani al libro di Jaishankar

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