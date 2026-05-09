È in fase di pubblicazione un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che prevede la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 22 maggio. La misura, attualmente in vigore, sarà quindi estesa di alcune settimane. La decisione arriva a pochi giorni dalla scadenza prevista per questa misura temporanea. Non sono ancora stati comunicati dettagli sul testo definitivo del decreto.

È in corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l’attuale taglio delle accise sui carburanti in scadenza oggi. Lo comunica il Mef. Dal 19 marzo scorso il Governo ha introdotto il taglio delle accise sia sulla benzina sia sul diesel di 20 centesimi al litro. Dal 2 maggio la contrazione è scesa a 5 centesimi al litro per la benzina, mentre è rimasta la stessa per il gasolio. Il costo per le casse dello Stato è di circa un miliardo di euro al mese. Sul tema è intervenuto anche il ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti: “Il taglio delle accise diventa importante...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Accise carburanti, in corso di pubblicazione il decreto del Mef per la proroga del taglio fino al 22 maggio

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