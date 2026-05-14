Taccuino elettorale | gli impegni dei candidati e delle liste

Arezzo e Lucignano si preparano alle elezioni amministrative che si svolgeranno il 24 e 25 maggio. I sindaci in carica sono prossimi alla fine del mandato e le liste dei candidati sono state presentate. Le campagne elettorali sono in corso, con incontri tra i candidati e i cittadini. Le schede elettorali sono state già distribuite e si stanno organizzando i seggi per il voto. La consultazione interesserà le due città e le rispettive amministrazioni comunali.

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Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Taccuino elettorale: tutti gli impegni dei candidati a sindaco e delle liste Temi più discussi: Taccuino elettorale: gli impegni dei candidati e delle liste; Taccuino elettorale: il Pd parla di welfare di prossimità, Avs di sfruttamento nel distretto e Unità Popolare si interroga sul futuro di Prato; Schlein, Bignami e Fratoianni: i big della politica in città per chiudere le campagne elettorali; Passeggiata al Parco del Pionta con il Circolo Territoriale Saione del Partito Democratico. La sanità alle Europee. Ecco tutti gli impegni di M5S, Lega, PD, FI e FdI in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo 26 maggioNon molti gli impegni concreti dedicati al tema della sanità, tra richiami generali al diritto alla salute, un'implementazione della prevenzione e delle prestazioni erogabili, fino alle proposte per ... quotidianosanita.it Malore in tv per Erdogan, annullati tutti gli impegni elettoraliRoma, 26 apr. (askanews) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annullato tutti gli impegni odierni della campagna presidenziale dopo il lieve malore che lo ha obbligato a interrompere ... affaritaliani.it