Perché il 90% degli umani è destrimano svelato il mistero | Dovuto a cervello e modo di camminare

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio recente ha analizzato le ragioni dietro la prevalenza della destra tra gli esseri umani, rivelando che circa il 90% della popolazione utilizza più frequentemente la mano destra. La ricerca indica che questo sbilanciamento potrebbe essere collegato alle caratteristiche del cervello e al modo in cui le persone camminano. Questa preferenza non si riscontra negli altri primati, distinguendo così gli esseri umani da altre specie. I ricercatori hanno concentrato l’attenzione su questi aspetti per capire meglio le differenze tra le specie.

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I ricercatori hanno determinato perché il 90 percento della popolazione umana è destrimano, cioè predilige l'uso della mano destra, uno sbilanciamento non presente negli altri primati. Secondo il nuovo studio, tutto dipende dal nostro cervello e dal modo in cui si è evoluto il nostro modo di camminare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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