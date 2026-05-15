Perché il 90% degli umani è destrimano svelato il mistero | Dovuto a cervello e modo di camminare
Uno studio recente ha analizzato le ragioni dietro la prevalenza della destra tra gli esseri umani, rivelando che circa il 90% della popolazione utilizza più frequentemente la mano destra. La ricerca indica che questo sbilanciamento potrebbe essere collegato alle caratteristiche del cervello e al modo in cui le persone camminano. Questa preferenza non si riscontra negli altri primati, distinguendo così gli esseri umani da altre specie. I ricercatori hanno concentrato l’attenzione su questi aspetti per capire meglio le differenze tra le specie.
I ricercatori hanno determinato perché il 90 percento della popolazione umana è destrimano, cioè predilige l'uso della mano destra, uno sbilanciamento non presente negli altri primati. Secondo il nuovo studio, tutto dipende dal nostro cervello e dal modo in cui si è evoluto il nostro modo di camminare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Al Concertone Delia cambia il testo di Bella ciao, “esseri umani” al posto di “partigiani”: “Nessuna censura”Dopo le critiche arrivate per aver cambiato il testo di Bella ciao, sostituendo "partigiani" con "esseri umani", Delia si difende e respinge le...
“Mi pagavano 4 milioni di lire per portare i cecchini a Sarajevo”: il ruolo del “Francese” nei safari umaniI "contractor" avevano il compito di accompagnare i cecchini italiani ed europei fino a Sarajevo, dove poi potevano sparare ai civili assediati.
Fino al 10 maggio, il festival #ScienzaeVirgola, ideato dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, festeggia il suo decennale con oltre 90 ospiti e 41 eventi pubblici attorno al tema: cosa significa essere #umani? Di Alessandro Bettero x.com
Sala rinvia di 90 giorni la decisione sulla chiusura del Cpr di via Corelli a Milano, denunciato da anni come un luogo disumano e di tortura. Una scelta che non è prudenza, ma inerzia politica davanti a violazioni dei diritti umani che non possono più essere facebook
Perché gli umani non possono lavorare come l'IA? reddit