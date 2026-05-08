Cera prete su Facebook per benedire l'urna funebre del padre | Quello di Pellestrina è troppo impegnato
A Pellestrina, nella Laguna Veneta, una famiglia ha tentato di trovare un prete per benedire l’urna funebre di un uomo di 61 anni al cimitero, ma senza successo. Su Facebook è stato scritto un messaggio in cui si afferma che il sacerdote locale era troppo impegnato per intervenire. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti, che hanno riportato l’episodio sui social.
A Pellestrina, nella Laguna Veneta, la famiglia di Graziano Scarpa, 61 anni, ha cercato invano un prete per benedirne l’urna funebre al cimitero. Inutile anche il post su Facebook.🔗 Leggi su Fanpage.it
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