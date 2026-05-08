Cera prete su Facebook per benedire l'urna funebre del padre | Quello di Pellestrina è troppo impegnato

A Pellestrina, nella Laguna Veneta, una famiglia ha tentato di trovare un prete per benedire l’urna funebre di un uomo di 61 anni al cimitero, ma senza successo. Su Facebook è stato scritto un messaggio in cui si afferma che il sacerdote locale era troppo impegnato per intervenire. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti, che hanno riportato l’episodio sui social.

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