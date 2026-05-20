Susanna Ceccardi è stata nominata ufficialmente vicepresidente del gruppo Patriots for Europe al parlamento europeo. La nomina è stata comunicata attraverso un annuncio ufficiale e confermata da fonti del Parlamento. La nomina riguarda il ruolo di vicepresidente all’interno del gruppo parlamentare. La sua nomina si inserisce nell’ambito delle recenti modifiche nelle composizioni dei gruppi al Parlamento europeo. La Ceccardi ricopre ora un incarico di rilievo all’interno della struttura del gruppo politico.

CASCINA – Susanna Ceccardi è stata nominata ufficialmente vicepresidente del gruppo Patriots for Europe al parlamento europeo. L’eurodeputata della Lega assume così un ruolo di primo piano all’interno della terza forza politica dell’Eurocamera. “Ringrazio di cuore il presidente Jordan Bardella e tutti i colleghi per la fiducia accordatami. È un grande onore assumere l’incarico di vicepresidente del gruppo Patriots for Europe”, dichiara Susanna Ceccardi a margine della nomina. “Noi Patriots siamo attualmente il terzo gruppo più numeroso del Parlamento Europeo e rappresentiamo la vera e unica alternativa all’attuale maggioranza che governa l’Europa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Susanna Ceccardi vicepresidente del gruppo ‘Patriots for Europe’ al parlamento europeo

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