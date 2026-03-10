Il Parlamento europeo ha approvato la nomina di Boris Vujcic come nuovo vicepresidente della Banca centrale europea. Vujcic, governatore della Banca nazionale croata dal 2012, è stato confermato dopo aver svolto un ruolo importante nel processo di adesione della Croazia all’eurozona. La sua nomina è ora definitiva e il suo incarico entrerà in vigore a breve.

Il Parlamento Ue ha confermato la nomina di Boris Vujcic, dal 2012 governatore della Banca nazionale croata e uno dei principali protagonisti del percorso che ha portato il suo Paese nell’eurozona, come nuovo vicepresidente della Banca centrale europea. Prende il posto dello spagnolo Luis De Guindos, che aveva lasciato l’incarico il 31 maggio 2025. Vujcic ricoprirà un mandato non rinnovabile di otto anni, che inizierà il primo giugno. Boris Vujcic (Ansa). La nomina definitiva spetta al Consiglio Europeo. Il voto, che ha confermato il parere favorevole già espresso dalla Commissione per i problemi economici e monetari dell’Europarlamento, si è svolto in sessione plenaria a Strasburgo: 460 gli eurodeputati a favore, 68 i contrari e 91 gli astenuti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Via libera del Parlamento Ue a Vujcic vicepresidente della Bce

Via libera

