Spi Cgil Avellino presentazione del libro Voto alle donne!

Il 16 marzo, presso il saloncino dello Spi CGIL di Avellino, Mario Avagliano presenta il suo libro "Voto alle donne! ", scritto con Marco Palmieri. Una storia di diritti e di cittadinanza che comincia molto prima del 1946. Lo Spi Cgil dii Avellino e la Fisac -Cgil Avellino e Benevento con la collaborazione attenta e puntuale del compagno Giovanni Marino hanno organizzato un evento importante: 80 anni dal voto alle donne, 1946 ad oggi 2026. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

