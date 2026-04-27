Supino presentazione del libro La femminanza di Antonella Mollicone

Sabato 02 maggio, ore 17:30 sarà ospite a Supino, in Piazza Umberto I, Antonella Mollicone che presenterà il suo nuovo libro "La femminanza" edito da Nord. A dialogare con l'autrice ci sarà il Filosofo Biagio Cacciola.Attraverso una prosa intensa e vibrante, capace di dare corpo alle emozioni e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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