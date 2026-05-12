Riccardo Delle Monache e la paura per la superstrada dove è morto | In quei crateri ci entra un bus intero

Da viterbotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Delle Monache, 42 anni di Soriano nel Cimino, ha perso la vita in un incidente sulla statale 675 a Viterbo. L'uomo aveva espresso preoccupazioni riguardo alla sicurezza della strada, descrivendola come pericolosa e caratterizzata da grandi crateri, sufficienti a contenere un bus intero. La sua paura era legata alle condizioni della carreggiata, che, secondo quanto riferito, presentava evidenti problemi di manutenzione.

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A Riccardo Delle Monache, il 42enne di Soriano nel Cimino morto nell'incidente con la moto sulla statale 675 a Viterbo, quella strada faceva paura. Costretto a percorrerla per i suoi spostamenti, ne aveva lamentato le condizioni tra erbacce, avvallamenti e buche. Parole che dopo la tragedia di.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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