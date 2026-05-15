L' Anas asfalta la superstrada | l' elenco dei tratti interessati c' è anche quello dove è morto Riccardo Delle Monache

L'Anas ha avviato lavori di asfaltatura sulla superstrada, con interventi di ripristino della pavimentazione lungo alcuni tratti, tra cui uno luogo di un incidente mortale. La società del gruppo Fs italiane ha comunicato che i lavori di manutenzione programmata stanno procedendo regolarmente, mirati al completo ripristino del manto stradale sulla strada statale 675 Umbro-Laziale a Viterbo. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di completamento o sui tratti specifici interessati dai lavori.

Interventi di ripristino della pavimentazione sulla superstrada a Viterbo. Lo fa sapere Anas, società del gruppo Fs italiane, che conferma il “regolare avanzamento dei lavori di manutenzione programmata per il totale ripristino del piano viabile lungo la strada statale 675 Umbro-Laziale”.Intanto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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