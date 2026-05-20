' Sunset for sax and piano' visita e musica alla Miniera Montecatini Val di Cecina

Sabato 23 maggio si terrà l’ultimo evento del ciclo De Gustibus presso la miniera di Montecatini Val di Cecina. L’appuntamento prevede una visita accompagnata e un concerto di musica dal vivo con sax e pianoforte. L’iniziativa, dedicata alla cultura e alla creatività, coinvolge i partecipanti in un’esperienza che combina scoperta e intrattenimento. La manifestazione si inserisce in un calendario di eventi che si svolgono nella struttura storica della miniera, aperta al pubblico in questa occasione.

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