' Sunset for sax and piano' visita e musica alla Miniera Montecatini Val di Cecina
Sabato 23 maggio si terrà l’ultimo evento del ciclo De Gustibus presso la miniera di Montecatini Val di Cecina. L’appuntamento prevede una visita accompagnata e un concerto di musica dal vivo con sax e pianoforte. L’iniziativa, dedicata alla cultura e alla creatività, coinvolge i partecipanti in un’esperienza che combina scoperta e intrattenimento. La manifestazione si inserisce in un calendario di eventi che si svolgono nella struttura storica della miniera, aperta al pubblico in questa occasione.
Sabato 23 maggio ultimo appuntamento del programma De Gustibus, un calendario di iniziative di carattere culturale e creativo presso la miniera di Montecatini val di Cecina. Conosciuta anche come Miniera di Caporciano, è uno dei più importanti siti di archeologia industriale della Toscana. Nel. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Golden Sunset Sax Romantic Saxophone, Violin & Piano Music for Deep Relaxation | LFY
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