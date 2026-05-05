Degustibus | sabato 9 maggio miniera Montecatini Val di Cecina
Sabato 9 maggio, a partire dalle 16.30, si terrà una visita guidata alla miniera di Montecatini Val di Cecina, seguita da un concerto del gruppo corale “Mondays Girls” e da un aperitivo. L’evento fa parte del programma culturale Degustibus, promosso dal Centro Artistico Il Grattacielo APS in collaborazione con una cooperativa locale. L’iniziativa offre l’opportunità di scoprire il sito minerario e partecipare alle attività programmate.
Sabato 9 maggio dalle ore 16.30MINIERA MONTECATINI VAL DI CECINAVISITA GUIDATA, CONCERTO A CURA DEL “CORO MONDAYS GIRLS” E APERITIVOSabato 9 maggio un nuovo appuntamento del programma culturale DEGUSTIBUS promosso dal Centro Artistico Il Grattacielo APS in collaborazione con coop.Itinera, un.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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