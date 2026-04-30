' De gustibus' a spasso in miniera a Montecatini Val di Cecina

Prosegue il programma “De gustibus” presso la miniera di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. L’evento prevede una serie di appuntamenti che puntano a valorizzare il territorio e a promuovere iniziative di natura culturale. La manifestazione si svolge all’interno della miniera, coinvolgendo visitatori e appassionati di storia e tradizioni locali. Le attività continuano con l’obiettivo di approfondire le peculiarità della zona e di offrire occasioni di incontro.

Prosegue “De gustibus”, un programma di appuntamenti presso la miniera di Montecatini Val di Cecina (Pisa) dedicati alla valorizzazione del territorio ed alla promozione di iniziative di carattere culturale. Prossimo appuntamento domenica 3 maggio alle 16 presso la Miniera di Montecatini Val di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Viaggio musicale nella Bella Epoque nella miniera di Montecatini Val di Cecina Rave party a Montecatini Val di Cecina: festa interrotta, 800 identificatiLa Questura di Pisa specifica oggi, 8 aprile, i termini del proprio intervento attivato nel trascorso weekend di Pasqua a Montecatini Val di Cecina:...