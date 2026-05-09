Terni si prepara a ospitare nuovamente l'Interamna Swing Festival, un evento dedicato alla musica jazz che si svolgerà nelle prossime settimane. Durante la manifestazione, si terranno concerti e masterclass con insegnanti provenienti da diversi Paesi europei. Sono confermati interventi di docenti di fama internazionale, che condurranno le lezioni tecniche per musicisti di vari livelli. La città si anima con l’arrivo di numerosi partecipanti e artisti da tutto il continente.

? Domande chiave Come farà Terni ad attirare delegazioni musicali da tutta Europa?. Chi sono i docenti internazionali che guideranno le lezioni tecniche?. Cosa permetterà di scoprire il territorio tra una danza e l'altra?. Perché lo swing è stato storicamente un ponte tra culture diverse?.? In Breve Programma dal 15 al 17 maggio con lezioni, competizioni e social dance.. Partecipazione di Cristina Milanese, Nicola Bazzica e della band The Bedhoppers.. Presenza di delegazioni internazionali da Danimarca, Francia, Cipro e Inghilterra.. Collaborazione con le scuole umbre Happy Feet, The Sunny Side e Rock your Boogie.. Dal 15 al 17 maggio la Musical Academy di Terni ospiterà la seconda edizione dell’Interamna Swing Festival, un evento che promette di trasformare il capoluogo umbro in un palcoscenico internazionale per i ritmi jazz e swing.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni si accende di jazz: torna l’Interamna Swing Festival

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