Sul red carpet del Festival di Cannes 2026, tra le presenze di veterane del mondo della moda come Demi Moore, Cate Blanchett e Bella Hadid, si è distinta anche una giovane fashionista. La sua presenza ha attirato l’attenzione per il look e lo stile scelto per l’evento. La giornata ha visto quindi un mix di esperte affermate e nuove figure emergenti nel panorama del fashion internazionale. La manifestazione continua a essere uno dei palcoscenici principali per le star e le nuove tendenze.

G iovani icone di stile da tenere d’occhio. Accanto a veterane del fashion come Demi Moore, Cate Blanchett e Bella Hadid, sulla Croisette si è fatta notare una fashionista da non sottovalutare. Sul red carpet di Cannes 2026, Laila Hasanovic ha messo in mostra il suo lato più glamour e sofisticato. Jannik Sinner trionfa a Roma e confessa a Fazio: «Io emozionato davanti a Mattarella» X La modella danese, compagna di Jannik Sinner, è dunque passata dagli spalti del Foro Italico al tappeto rosso della celebre kermesse cinematografica francese. Fedele ad un gusto essenziale e magnetico, a Cannes Laila Hasanovic è sinonimo di una raffinatezza contemporanea e romantica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sul red carpet del Festival di Cannes 2026

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Iris Mittenaere au Festival de Cannes

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