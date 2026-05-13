Festival di Cannes 2026 i look della serata inaugurale | sul red carpet trionfano paillettes e ruches

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera si è aperta ufficialmente la 79ª edizione del Festival di Cannes, attirando numerosi attori e attrici che hanno sfilato sul red carpet. L’evento ha visto protagonisti look caratterizzati da paillettes e ruches, creando un’atmosfera di glamour e raffinatezza. Le star si sono presentate con abiti eleganti e dettagli appariscenti, attirando l’attenzione dei fotografi e dei presenti. La serata inaugurale ha dato il via a una settimana di proiezioni e eventi legati al cinema internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ieri sera è partita la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes e, come da tradizione, il red carpet è stato invaso dalle star. Chi ha firmato i loro abiti di paillettes, ruches e piume?.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Cannes 2026, l'arrivo della giuria internazionale sul red carpetAtmosfera da grande cinema sulla Croisette per l’arrivo della giuria del Festival di Cannes 2026.

Festival di Cannes 2026, Demi Moore dagli iconici glass hair e gli altri beauty look sul red carpet con i nostri votiÈ arrivato il momento di aprire il sipario sul festival del cinema in Costa Azzurra e fare il pieno di beauty look che sanno già d'estate.

Argomenti più discussi: Tutte le celebrità che vedremo al Festival di Cannes 2026, da Scarlett Johnasson a John Travolta; Festival di Cannes 2026, le pagelle ai look sul red carpet di apertura; I 15 film che aspettiamo di più al Festival di Cannes; Tutti i film in concorso a Cannes: titoli e autori che puntano alla Palma.

festival di cannes festival di cannes 2026Festival di Cannes 2026, i look della serata inaugurale: sul red carpet trionfano paillettes e ruchesIeri sera è partita la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes e, come da tradizione, il red carpet è stato invaso dalle star ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web