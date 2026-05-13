Festival di Cannes 2026 i look della serata inaugurale | sul red carpet trionfano paillettes e ruches

Ieri sera si è aperta ufficialmente la 79ª edizione del Festival di Cannes, attirando numerosi attori e attrici che hanno sfilato sul red carpet. L’evento ha visto protagonisti look caratterizzati da paillettes e ruches, creando un’atmosfera di glamour e raffinatezza. Le star si sono presentate con abiti eleganti e dettagli appariscenti, attirando l’attenzione dei fotografi e dei presenti. La serata inaugurale ha dato il via a una settimana di proiezioni e eventi legati al cinema internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui