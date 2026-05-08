Le minoranze di Casalgrande hanno accusato il sindaco di aver promesso lavori pubblici che, secondo loro, non sono stati confermati dai documenti ufficiali. La polemica nasce da dichiarazioni del primo cittadino, poi contraddette dai documenti consultati, che non mostrano avanzamenti concreti nelle opere promesse. La questione ha sollevato tensioni tra le diverse forze politiche presenti nel consiglio comunale.

. A sostenerlo le minoranze di Casalgrande. "Cosa sta succedendo alla programmazione delle opere pubbliche a Casalgrande?". Se lo chiedono il Partito Democratico, il gruppo consiliare Voi per Casalgrande e il Movimento 5 Stelle dopo l’ultimo Consiglio comunale dove "è emerso un cortocircuito preoccupante tra le promesse del sindaco e gli atti tecnici ufficiali depositati dagli uffici", osservano. Per i consiglieri Paolo Debbi, Giuseppe Berselli e Giorgio Bottazzi, il "sindaco annuncia opere che non esistono nei documenti presentati in consiglio. Riteniamo grave portare in consiglio documenti non coerenti che indicano una programmazione approssimativa delle opere, fatta solo per annunci a sensazione ma che non hanno una base progettuale e sostenibilità economica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il sindaco Daviddi promette cantieri, ma i documenti lo smentiscono"

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